Скончался сооснователь флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин

В США на 38-м году жизни от бокового амиотрофического склероза (БАС) скончался вдохновитель флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин. Об этом сообщили его близкие на его странице в фейсбуке.

Фото: страница Патрик Куин в Facebook

«Он был благословением для всех нас во многих отношениях. Мы всегда будем помнить его за способность воодушевлять и мужество в неустанной борьбе с БАС», — говорится в сообщении.

Год назад скончался еще один создатель флешмоба — 34-летний Питер Фрейтс. Он тоже страдал боковым амиотрофическим склерозом. Это редкое заболевание приводит к параличам и последующей атрофии мышц, а смерть в основном наступает от удушья из-за инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

Ice Bucket Challenge — флешмоб, направленный на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе и финансирование фондов по исследованию этой болезни. Участник должен облить себя ведром ледяной воды, сделать пожертвование в размере 10 долларов в фонд и предложить трем своим друзьям сделать то же самое. По правилам, тот, кто отказывается, перечисляет организации уже 100 долларов.

Акция набрала популярность в 2014 году. Тогда в ней приняли участие президенты США Джордж Буш и Барак Обама, создатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс и политик Владимир Жириновский. За лето 2014 года в результате кампании благотворительные фонды получили около 100 миллионов долларов.