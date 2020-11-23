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№ 129 от 23 ноября 2020

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Мишустин объявил о ликвидации восьми институтов развития

Общество793

793
 

Правительство планирует ликвидировать восемь институтов развития, их функции перераспределят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти. Об этом, как передает ТАСС, объявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. 

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», — заявил он. 

Так, ликвидированы будут Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Особая экономическая зона.

В рамках оптимизации премьер также предложил перевести Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Роснано, «Российский экспортный центр» (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), фонд «Сколково» и еще три фонда под управление корпорации развития ВЭБ.РФ. 

Кроме того, в правительстве планируют объединить в один банк МСП-Банк, кредитовавший малый и средний бизнес, и банк ДОМ.РФ. Кроме того, в одну структуру объединят лизинговые компании ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», а также Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков. К Российскому научному фонду присоединят Российский фонд фундаментальных исследований, а Российскую венчурную компанию передадут в управление Российского фонда прямых инвестиций. 

«Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития», — уточнил премьер. Ранее Мишустин объявил о начале реформы системы госуправления. В том числе, она подразумевает сокращение числа чиновников на 10%. 

Теги:
sn, вэб, институты, мишустин
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