Средняя эффективность вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca составила 70%

Средняя эффективность вакцины от COVID-19, которую разрабатывают британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет, составила 70%. Об этом сообщается на сайте компании по итогу промежуточного испытания препарата.

AstraZeneca испытывала два режима дозирования вакцины, один из них показал эффективность в 90%, другой — в 62%. «Комбинированный анализ этих режимов привел к средней эффективности 70%», — заявили в компании. Профессор Оксфорда Эндрю Поллард выразил мнение, что эти результаты говорят о высокой эффективности вакцины AstraZeneca и что препарат спасет «множество жизней».

Во время испытаний не было зарегистрировано ни одного случая госпитализации или тяжелых случаев заболевания у участников, получавших вакцину, говорится в пресс-релизе. «Мы будем и дальше накапливать данные и проводить дополнительные анализы, уточняющие показания эффективности вакцины», — заявили в компании.

Вакцина от AstraZeneca — AZD1222 — создана на основе ослабленного штамма вируса обычной простуды (относящегося к семейству аденовирусов), взятого у шимпанзе. Этот вирус также содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2. По словам авторов разработки, после вакцинации в организме человека начинается синтез этого белка, что приводит к быстрому иммунному ответу при заражении COVID-19.

Вакцины от COVID-19 разрабатывают также американская компания Moderna и компании BioNTech и Pfizer. Компания Pfizer 18 ноября заявила о повышении эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95% — это случилось после того, как вакцина от коронавируса, произведенная компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.

Эффективность российской вакцины «Спутник V» в РФПИ оценили в 92% по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев.