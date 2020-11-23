В России впервые с начала пандемии выявили более 25 тыс. новых случаев заражения COVID

В России за сутки зарегистрировали 25173 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 114 502. Накануне, 22 ноября, за сутки зафиксировали 24581 новый случай заражения COVID-19 за сутки.

В Москве за последний день выявили 6866 новых заболевших COVID-19 — это на 291 больше, чем накануне. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2926 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 971, в Нижегородской области — 447, в Свердловской области — 389.

За все время пандемии от COVID, по данным оперштаба, скончались 36540 человек, из них 361 — только за последние сутки.

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите лидеров стран G20 призвал начать переговоры о создании международного договора по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя», — заявил он, добавив, что мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 58,6 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — более 12,2 млн. На втором месте Индия с более 9,1 млн заболевших. Следом идут Бразилия (около 6 млн) и Франция (2,1 млн). Россия — на пятом месте.