«Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде»: Дегтярев пообещал отменить тендер на охрану стоимостью 33 млн рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал отменить тендер на оказание охранных услуг на 33 млн рублей. Об этом он сообщил в своем инстаграме. По словам врио главы края, он несколько дней был в командировке и ничего не знал о тендере.

«Ну, в общем, провел с людьми время. За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять — это нормально, нет? Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить как есть», — уверил Дегтярев.

Правительство Хабаровского края объявило конкурс на годовую охрану главы региона стоимостью более 33 млн рублей 12 ноября, соответствующую карточку разместили на портале Госзакупок. Согласно закупке, в течение года с момента заключения контракта «высшее должностное лицо региона» должны были круглосуточно охранять семь человек стоимостью 4,7 млн рублей каждый.

Хабаровские власти уже проводили конкурс на услуги охраны главы региона в октябре 2020 года, тогда контракт на 800 тыс. рублей заключили на месяц. Дегтярева охраняли два росгвардейца.

«Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану, я ввожу, в соответствии с рекомендациями службы безопасности, меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах государственной власти страны», — приводил объяснения Дегтярева «Хабаровский край сегодня». В качестве дополнительной меры безопасности в приемной Дегтярева появилась стена с металлоискателем.