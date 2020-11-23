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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Экс-глава Хакасии Виктор Зимин скончался на 59-м году жизни
Бывший глава Хакасии, заместитель гендиректора «Российских железных дорог» Виктор Зимин скончался на 59-м году жизни. Он еще в конце августа был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Аскизского района республики.
Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом, сообщает агентство. В конце августа Зимин сообщил, что заразился COVID-19 в командировке на Байкало-Амурской магистрали. Его госпитализировали, с августа он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
В 2003 году Зимина избрали депутатом Верховного Совета республики Хакасия, с 2007 по 2009 года он был депутатом Государственной думы пятого созыва.
Зимин возглавлял республику Хакасия с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, однако принял решение снять свою кандидатуру и подал в отставку. Зимина назначили заместителем гендиректора компании «РЖД» — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
Теги:ng, смерть, коронавирус
Почти половина депутатов гордумы Хабаровска вышли из ЛДПР в знак протеста против политики регионального отделения партии
В городской думе Хабаровска 17 депутатов вышли из партии ЛДПР. Об этом «Интерфаксу» сообщил спикер городского парламента Михаил Сидоров, который также вышел из партии.
«У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии», — рассказал Сидоров.
О выходе из ЛДПР сообщил также депутат гордумы Александр Каян. «Основной мотив — несогласие с политикой регионального отделения ЛДПР», — заявил он.
При этом по словам спикера гордумы, депутаты не идут на конфронтацию с исполнительной властью города и Хабаровского края: «Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция», — добавил он.
В городской думе Хабаровска 35 депутатов, ЛДПР занимает там абсолютное большинство мест; после выхода 17 депутатов из партии, ЛДПР лишится большинства в гордуме. В 2019 году в парламент Хабаровска прошли 34 депутата от ЛДПР и один депутат от «Справедливой России». Впоследствии один депутат вышел из партии ЛДПР, одного исключили.
После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники акций потребовали рассматривать дело в своем городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева — он до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.