Экс-глава Хакасии Виктор Зимин скончался на 59-м году жизни

Бывший глава Хакасии, заместитель гендиректора «Российских железных дорог» Виктор Зимин скончался на 59-м году жизни. Он еще в конце августа был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Аскизского района республики.

Фото: РЖД

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом, сообщает агентство. В конце августа Зимин сообщил, что заразился COVID-19 в командировке на Байкало-Амурской магистрали. Его госпитализировали, с августа он находился в одном из военных госпиталей в Москве.

В 2003 году Зимина избрали депутатом Верховного Совета республики Хакасия, с 2007 по 2009 года он был депутатом Государственной думы пятого созыва.

Зимин возглавлял республику Хакасия с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, однако принял решение снять свою кандидатуру и подал в отставку. Зимина назначили заместителем гендиректора компании «РЖД» — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.