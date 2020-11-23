Почти половина депутатов гордумы Хабаровска вышли из ЛДПР в знак протеста против политики регионального отделения партии

В городской думе Хабаровска 17 депутатов вышли из партии ЛДПР. Об этом «Интерфаксу» сообщил спикер городского парламента Михаил Сидоров, который также вышел из партии.

«У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии», — рассказал Сидоров.

О выходе из ЛДПР сообщил также депутат гордумы Александр Каян. «Основной мотив — несогласие с политикой регионального отделения ЛДПР», — заявил он.

При этом по словам спикера гордумы, депутаты не идут на конфронтацию с исполнительной властью города и Хабаровского края: «Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция», — добавил он.

В городской думе Хабаровска 35 депутатов, ЛДПР занимает там абсолютное большинство мест; после выхода 17 депутатов из партии, ЛДПР лишится большинства в гордуме. В 2019 году в парламент Хабаровска прошли 34 депутата от ЛДПР и один депутат от «Справедливой России». Впоследствии один депутат вышел из партии ЛДПР, одного исключили.

После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники акций потребовали рассматривать дело в своем городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева — он до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.