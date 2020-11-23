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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 23 ноября. Коротко
Общество2 016
Наталья Глуховакорреспондент
2 016
- По всей Беларуси на акциях оппозиции «Марш против фашизма» силовики задержали более 370 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Акция прошла не в обычном формате: жители Беларуси не направлялись на центральные площади города, а проходили по улицам спальных районов. Силовики в Минске несколько раз применили спецсредства против протестующих, МВД подтвердило, что разгоняло колонны демонстрантов.
- В Москве за последние сутки от COVID-19 скончался 71 человек, по данным оперштаба. Общее число умерших вследствие коронавируса в столице достигло 8379. Уже больше недели — с 15 ноября — в Москве от COVID-19 каждый день умирают больше 70 человек.
- Российский теннисист Даниил Медведев победил своего австрийского коллегу Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Медведев — первый за 11 лет российский теннисист, второй в истории, победивший в турнире ATP.
- В Приморье после циклона, который принес дождь, сильный ветер и снегопад, без света до сих пор остаются около 100 тыс. человек. По словам губернатора Олега Кожемяко, восстановить энергоснабжение получится в среду-четверг.
- Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал отменить тендер на оказание охранных услуг на 33 млн рублей. По словам врио главы края, он несколько дней был в командировке и не знал о тендере: «Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Конкурс нужно отменить и оставить как есть», — уверил Дегтярев.
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