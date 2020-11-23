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№ 129 от 23 ноября 2020

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Даниил Медведев впервые в карьере победил в финале ATP и стал вторым в истории российским теннисистом, выигравшим турнир

Спорт677

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Российский теннисист Даниил Медведев победил своего австрийского коллегу Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

 

Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты. На пути к победе в турнире Медведев ни разу не проиграл и последовательно победил первую, вторую и третью ракетки мира (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим).

 

Для Медведева турнир АТР стал вторым за его карьеру, в прошлом сезоне он уступил во всех трех матчах и занял последнее — четвертое — место в своей группе. Медведев — первый за 11 лет российский теннисист, второй в истории, победивший в Итоговом турнире ATP.

 

Российский теннисист занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Турнир АТР проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарский теннисист Роджер Федерер. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году.

 

Теги:
ng, победа, теннис
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