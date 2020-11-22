В Приморье создадут рабочую группу по ликвидации последствий ЧС из-за ледяного дождя

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток, чтобы создать и координировать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье для помощи пострадавшим гражданам. Об этом сообщается на сайте правительства.

«По состоянию на 21 ноября без электроснабжения оставались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте 10 муниципальных образований» — отметили в кабмине.

В рабочую группу по оказанию помощи Приморью войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда.

Накануне в Приморском крае из-за обледенения закрыли движение по мосту, соединяющему остров Русский с материком. Наледь и сосульки начали падать на проезжую часть. В правительстве пообещали организовать в ближайшее время паром для вывоза на материк всех желающих местных жителей.

В ночь на 19 ноября в Приморье начался дождь, перешедший в снег и ледяные осадки. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. Председатель правительства региона Вера Щербина рассказала, что, по предварительным данным, ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 80 млн рублей.

Елизавета Минаева