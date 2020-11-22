МВД создаст централизованную систему для сбора биометрических данных россиян и иностранцев

Министерство внутренних дел России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Это, по данным ведомства, позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявили в ведомстве.

Такие разработки, уверяют в МВД, позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел даже по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Впервые идею создания централизованной информационной системы, которая объединяла бы ресурсы по биометрическим данным граждан, озвучил глава МВД Владимир Колокольцев еще в 2014 году.

Система, согласно планам ведомства, должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств.

Ранее Счетная палата проверила расходы ведомств на информационные технологии в 2019 году и обнаружила, что в некоторых из них бюджет увеличился в 11–12 раз. Согласно анализу данных, бюджет на IT-расходы Росгвардии и МВД в 2019 году увеличился в 1,5 раза (до 4,5 и 10 млрд рублей соответственно) по сравнению с 2018 годом. «На что расходовало свои почти 10 млрд руб. силовое ведомство, кроме нашумевших миллиардных закупок ПК?» — спросили тогда авторы записки.

Эксперты отметили, что темпы роста бюджетов на информационные технологии «на несколько процентных пунктов опережают темпы роста общих объемов бюджетов ведомств».