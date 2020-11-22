В Минске на протестной акции силовики задержали десятки человек. Против протестующих применили спецсредства

В Беларуси на акциях оппозиции «Марш против фашизма», по состоянию на 14:30, силовики задержали около 30 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Больше всего задержаний в столице Беларуси, задержания были также в других городах страны.

После полудня жители Минска начали выходить во дворы и собираться в группы. Небольшие колонны людей заметили в разных районах города. «Наша Нива» сообщала, что в районе Каменной Горки против демонстрантов (их, по данным издания, собралось около 300) применили спецсредства, есть задержанные. Среди них оказался врач Дмитрий Солошкин с несовершеннолетним сыном.

Силовики, как передает Tut.by, начали разгонять и задерживать людей возле Нацбиблиотеки. Со стороны центра туда подъехала спецтехника и водемет. Комментариев от МВД насчет применения спецсредств для разгона протестующих пока не последовало.

СМИ Беларуси сообщали о попытке разгона группы протестующих в минском районе Малиновка, где также были применены спецсредства.

Еще до начала марша в Минске были проблемы с доступом в мобильный интернет. Около 12:00 метрополитен столицы Беларуси заявил, что закрывает все центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Также сообщается, что общественный транспорт не останавливается на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до «Института Культуры»

С утра в центр Минска начали стягивать спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

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