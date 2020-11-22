ЦИК Грузии: во втором туре парламентских выборов побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта»

Кандидаты от грузинской правящей партии «Грузинская мечта» победили на выборах во всех 17 округах во втором туре парламентских выборов, получив от 88% до 93% голосов каждый. Об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии, где опубликовали предварительные данные голосования.

Больше всех набрал кандидат от «Грузинской мечты» Ираклий Чиковани — в округе №27 (Зугдиди) за него проголосовало 93,88% избирателей (по данным на 12:00 мск). Кандидаты от оппозиции получили от 6 до 12% голосов.

Среди тех, кто выдвинулся на выборы от «Грузинской мечты» и прошел в парламент по итогам второго тура, — вице-спикер парламента Георгий Вольский, бывший глава Минздрава Давид Сергеенко, экс-советник премьер-министра Созар Субари и экс-министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили.

Центризбирком Грузии уже публиковал предварительные результаты, но на сайте произошел технический сбой, после этого ЦИК решил публиковать данные по другой ссылке (прежняя сейчас недоступна).

«Грузинская мечта» теперь получит 62 мандата по партийным спискам и в случае победы во всех округах — еще 30 мест. Полученные «Грузинской мечтой» голоса позволяют ей сформировать новое правительство. Правящая партия в прежнем созыве получила 115 из 150 депутатских мест в грузинском парламенте.

Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах завершился вечером 21 ноября. Первый тур выборов прошел 31 октября. Больше всего голосов тогда также получила «Грузинская мечта», на втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве».

8 ноября в Тбилиси представители оппозиции и их сторонники вышли на акцию против признания результатов парламентских выборов — они требовали проведения новых парламентских выборов, изменения состава Центризбиркома и назвали результаты голосования «сфальсифицированными». Все восемь оппозиционных партий, которым удалось преодолеть порог в первом туре выборов, заявили о бойкоте работы в парламенте.