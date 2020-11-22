Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Неизвестный Нюрнберг

75 лет назад начался Международный военный трибунал над нацистскими преступниками

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер

Обозреватель «МБХ медиа» вышел из изолятора на Окрестина после 15 суток ареста

Общество678

678
 

Задержанный во время акции протеста в Минске журналист «МБХ медиа» Роман Попков вышел из ЦИП на Окрестина после 15 суток ареста. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на самого обозревателя.

«Чувствую себя нормально, вменяемый персонал в Окрестина. Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадвекватная система в стране», — заявил Попков, добавив, что видел, как людей с акций «доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД».

Попкова выпустили на 3,5 часа раньше срока. В освобождении Попкова оказывало содействие российское консульство, отмечает издание.

Журналиста «МБХ медиа» арестовали 9 ноября. Его признали виновным в участии в несанкционированной акции у стелы «Минск — город-герой» 11 октября. Сам Попков настаивал в суде, что в тот день он находился в центре города с редакционным заданием.

Обозреватель перестал выходить на связь около двух часов дня 7 ноября. Позже выяснилось, что его увезли в изолятор на Окрестина. В тот же день силовики задержали как минимум 57 врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске.

Массовые акции протестов начались в Беларуси в середине августа: граждане выступили против масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов и насилия силовиков, которые жестко разгоняли демонстрантов. Правоохранители задерживали и журналистов, которые выполняли свою работу.

Теги:
ng, задержания, журналисты, минск, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera