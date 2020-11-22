Обозреватель «МБХ медиа» вышел из изолятора на Окрестина после 15 суток ареста

Задержанный во время акции протеста в Минске журналист «МБХ медиа» Роман Попков вышел из ЦИП на Окрестина после 15 суток ареста. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на самого обозревателя.

«Чувствую себя нормально, вменяемый персонал в Окрестина. Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадвекватная система в стране», — заявил Попков, добавив, что видел, как людей с акций «доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД».

Попкова выпустили на 3,5 часа раньше срока. В освобождении Попкова оказывало содействие российское консульство, отмечает издание.

Журналиста «МБХ медиа» арестовали 9 ноября. Его признали виновным в участии в несанкционированной акции у стелы «Минск — город-герой» 11 октября. Сам Попков настаивал в суде, что в тот день он находился в центре города с редакционным заданием.

Обозреватель перестал выходить на связь около двух часов дня 7 ноября. Позже выяснилось, что его увезли в изолятор на Окрестина. В тот же день силовики задержали как минимум 57 врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске.

Массовые акции протестов начались в Беларуси в середине августа: граждане выступили против масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов и насилия силовиков, которые жестко разгоняли демонстрантов. Правоохранители задерживали и журналистов, которые выполняли свою работу.