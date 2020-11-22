Суд в Пенсильвании отказался аннулировать бюллетени в штате и отклонил иск избирательного штаба Трампа

Окружной суд Пенсильвании признал результаты голосования в штате окончательными и отклонил иск избирательного штаба кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судью-республиканца Мэттью Брэнн в городе Уильямспорт (Пенсильвания).

«Представленных Трампом аргументов не хватило бы и для того, чтобы признать недействительным один единственный голос», — сказал Брэнн. Суд назвал утверждения о «масштабных фальсификациях» «вымученными правовыми аргументами без какой-либо ценности» и «спекуляциями». Адвокаты штаба Трампа заявили, что собираются подавать апелляцию.

Сенатор-республиканец Пэт Туми заявил, что такое решение суда закрывает любые шансы на победу в Пенсильвании, и призвал Трампа признать выборы. Власти Пенсильвании должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.

16 ноября штаб Трампа в измененной жалобе в суд отказался от утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий незаконно заблокировали наблюдателям возможность наблюдать за подсчетом бюллетеней, отправленных по почте, в Филадельфии и Питтсбурге.

В новой редакции говорилось, что в демократических округах избирателям «незаконно разрешили» исправлять ошибки в своих бюллетенях во время голосования по почте в нарушение закона штата.

По данным CNN, в Пенсильвании, который дает победившему в штате кандидату 20 голосов выборщиков, побеждает демократ Джо Байден, набирая 50% голосов избирателей, в то время как республиканец Трамп набрал меньше — 48,8%.

Ранее штаб кандидата от республиканской партии проиграл аналогичные иски по результатам выборов в штатах Мичиган, Джорджия и Невада.

Всего на выборах США, по данным американских СМИ, лидирует Байден с 306 голосами выборщиков, у Трампа их 232. Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако накануне американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. С победой Байдена уже поздравили лидеры Канады, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран. Трамп также заявил о своей победе, и уверил, что он победит.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, у избирателей была возможность проголосовать по почте. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет.