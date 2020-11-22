Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев победил своего испанского коллегу Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Противостояние продлилось 2 часа 36 минут. Медведев впервые в своей карьере вышел победителем в борьбе с испанским теннисистом и добрался до финала ATP.

За победу российский теннисист поспорит с австрийцем Домиником Тимом — он в полуфинале обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича (6:3, 6:3). Тим выходит в финал уже второй год подряд. Итоговое противостояние состоится 22 ноября.

Для Медведева турнир АТР стал вторым за его карьеру, в прошлом сезоне он уступил во всех трех матчах и занял последнее — четвертое — место в своей группе. Медведев — первый за 11 лет российский теннисист, вышедший в финал турнира.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарский теннисист Роджер Федерер (он занимает первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема). Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году.