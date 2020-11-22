В России третий день подряд выявляют более 24 тыс. случаев COVID за сутки

В России за сутки зарегистрировали 24581 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 089 329. Накануне, 21 ноября, за сутки зафиксировали рекордные 24822 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

В Москве за последний день выявили 6575 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2668 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 949, в Нижегородской области — 448, в Свердловской области — 385.

Всего за все время пандемии, по подсчетам оперштаба, от коронавируса скончались 36179 человек, из них 401— лишь за последние сутки.

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, всего за все время пандемии в столице с подтвержденным коронавирусом скончались 8303 человека.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 58,1 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — более 12 млн; число случаев инфицирования в этой стране менее чем за неделю выросло на миллион. На втором месте Индия с более 9 млн заболевших. Следом идут Бразилия (около 6 млн) и Франция (2,1 млн). Россия — на пятом месте.

Всего от коронавируса в мире с начала пандемии умерли более 1,38 млн человек. В США вследствие коронавируса скончались более 255 тыс. инфицированных, в Бразилии — более 168 тыс., в Индии — более 133 тыс., на четвертом месте Мексика с более 100 тыс. умерших от COVID-19.