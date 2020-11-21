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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Журналист из Нидерландов смог попасть на закрытую Zoom-конференцию министров обороны стран ЕС
Журналисту голландского телеканала RTL Nieuws Даниэлю Верлаану удалось попасть в закрытую видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза, которая проходила на платформе Zoom. Об этом сообщил сам канал.
Журналисту удалось получить доступ, потому что глава минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд на короткое время в своем твиттер-аккаунте случайно опубликовала фотографию с адресом для входа и пятью из шести цифр пароля. Журналист последнюю цифру смог подобрать сам.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель спросил Верлаана знает ли он, что подключился к закрытой видеоконференции. Ее приостановили, так как была нарушена конфиденциальность.
Верлаан сказал, что он журналист из Нидерландов и добавил: «Извините, что мешаю вашей конференции, я ее сейчас покину». Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции нарушает закон и добавил: «Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция». В общей сложности сотрудник RTL Nieuws пробыл на видеоконференции несколько минут.
В апреле газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей звонков в сервисе Zoom оказались в открытом доступе. По ее информации, были опубликованы как совещания компаний, так и частные видеозвонки.