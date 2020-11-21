Жители Парижа и еще двух десятков городов Франции вышли на акции против запрета снимать полицию

В Париже и еще двух десятках городов Франции проходят манифестации против принятия закона о «глобальной безопасности».

Акция в Париже. Фото: Юрий Сафронов / «Новая»

Законопроект, который на этой неделе начали рассматривать в парламенте, предусматривает расширение полномочий полиции и жандармерии, а также запрет на распространение фото- и видеоизображений сотрудников правопорядка, если это делается «с целью» «нанести ущерб их физической или психической неприкосновенности».

За нарушение грозит штраф до 45 тысяч евро и тюремное заключение до 1 года.

Эта мера, предусмотренная в статье 24 законопроекта, вызвала критику всех ведущих СМИ Франции, а также журналистских профсоюзов страны и правозащитных организаций (Amnesty International France, Лига прав человека (LDH) и др.), которые и призвали сограждан выйти сегодня на митинг – уже второй за неделю.

В Париже манифестация началась в 14.30 (16.30 МСК) на Трокадеро, на Площади прав человека. В Париже, по оценкам «Новой», около 20 тысяч человек.

Префектура полиции Парижа призвала граждан избегать сектора, где проходит манифестации. Сообщение выпустили через 5 минут после того, как в 17.30 в полицию полетели фаеры и камни. В 17.45 полиция начала применять водометы. К 18 часам «противостоять» полиции осталось около 3 тысяч человек.

Помимо французской столицы, митинги проходят в Марселе, Лилле, Монпелье, Руане, Бресте, Ренне, Гавре, Лиможе, Дюнкерке и других городах.

Первая протестная акция против принятия закона прошла во вторник, 17 ноября, когда парламент начал его рассмотрение.

В Париже митинг, прошедший у здания Нацсобрания на бульваре Сен-Жермен тогда привел к жестким столкновениям, полиция применила слезоточивый газ и водометы, более тридцати человек были задержаны, 10 — получили ранения.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен тогда осудил действия «погромщиков», обвинив их в том, что они оказывают «недопустимое давление» на депутатов, рассматривающих закон. «Мы живем в демократии, парламентарии не могут действовать под давлением», — сказал министр.

В то же время «глубокую озабоченность» по поводу нового закона уже высказало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, куда обратились французские правозащитники. Против принятия меры о запрете распространять изображения правоохранителей высказалась и главный омбудсмен Франции (Défenseur des droits) Клэр Эдон, призвав не принимать статью 24.

Тем не менее, пока представители президентской партии «Вперед, Республика!», подготовившие законопроект, и министр внутренних дел Дарманен заявляют о том, что сохранят эту меру. Глава МВД заверил, что она лишь призвана «защитить полицейских и жандармов» (которые в последние годы все чаще становятся жертвами нападений), но «ни в коем случае» не ограничить право на свободу слова.

Законом также предусматриваются другие меры для защиты правоохранителей, введения которых потребовали о властей полицейские и жандармские профсоюзы. В частности, будет введено наказание (до 1 года тюрьмы) за продажу и использование «непрофессионалами» «пушек для фейерверков» — так как на акциях протеста манифестанты стреляют из них по сотрудникам правопорядка.

Законопроектом также предусматривается лишение права на условно-досрочное освобождение и любое смягчение наказания для тех, кто осужден за насилие или угрозы в адрес полицейских, жандармов, военных, сотрудников экстренных служб и выборных должностных лиц.

Кроме того, закон должен позволить сотрудникам полиции и жандармерии носить оружие в нерабочее время, если они посещают «места общественного назначения», а также упростить право применения оружия военными, участвующими в патрулировании городов в рамках антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»).

Законопроект, по решению властей, должен быть принят в «ускоренном порядке»: то есть, предусмотрено только по одному чтению в Нацсобрании и Сенате с возможным обсуждением спорных статей на паритетной комиссии.

После этого законопроект, как и любой другой, должен быть передан на рассмотрение Конституционного Совета. Многие эксперты высказывают мнение, что, если статья 24 сохранится в ее нынешнем виде, это может стать поводом для того, чтобы КС «зарубил» этот закон.