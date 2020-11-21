Россия запретила въезд 25 британцам в ответ на санкции по «делу Магнитского»

Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании «в ответ на недружественные действия британских властей» — введение Лондоном санкций по «делу Магнитского» против 25 россиян за нарушение прав человека. Заявление официального представителя МИД Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

Введение персональных санкций в российском МИД объяснили «надуманными и абсурдными предлогами правительства Великобритании», которое в июле объявило о санкциях против ряда должностных лиц России.

«По всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся „назначать“ виновных и определять им „наказание“. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», — говорится в документе.

В начале июля Лондон объявил о заморозке активов и запрете на въезд на территорию страны 25 гражданам России, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского. В списке оказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, заместитель главы МВД Алексей Аничин, бывший замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов и врач СИЗО «Матросская тишина» Александр Гаусс, судьи Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко и Светлана Ухналева, и другие.

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Сергей Магнитский был юристом фонда Hermitage Capital. Благодаря его расследованию стала известна схема вывода из России нескольких миллиардов рублей. В 2008 году Магнитского арестовали, а спустя почти год он умер в СИЗО при неизвестных обстоятельствах. После его смерти США и ЕС ввели масштабные санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов.