Правительство выделило более 42 млн рублей на защиту от вредных веществ жителей Усолья-Сибирского в Иркутской области

Более 42,4 млн рублей будет направлено на защиту от воздействия вредных веществ жителей города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Планируется, что на эти деньги будет закуплено свыше 11 тысяч средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться для работ по устранению загрязнений.

В правительстве также утвердили план решения экологических проблем в Усолье-Сибирском. К нему отнесли меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и мероприятия по защите населения от возможного воздействия вредных веществ.

Экологические проблемы в Усолье-Сибирском начались из-за попадания ядовитых химических отходов попали в почву и подземные воды на площадке у закрывшегося десять лет назад завода «Усольехимпром». В 2019 году Росприроднадзор назвал предприятие территорией экологической катастрофы. Всего, по оценкам экспертов, на заводе осталось около 117 тонн ртути.

К ликвидации последствий загрязнения привлекли представителей разных структур, в том числе Росгвардии и МЧС. Правительство пообещало, что к 2024 году в городе создадут новую среду для жизни людей и структуру для социально-экономического развития.