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№ 128 от 20 ноября 2020

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Правительство выделило более 42 млн рублей на защиту от вредных веществ жителей Усолья-Сибирского в Иркутской области

Общество165

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Более 42,4 млн рублей будет направлено на защиту от воздействия вредных веществ жителей города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. 

Планируется, что на эти деньги будет закуплено свыше 11 тысяч средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться для работ по устранению загрязнений.

В правительстве также утвердили план решения экологических проблем в Усолье-Сибирском. К нему отнесли меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и мероприятия по защите населения от возможного воздействия вредных веществ. 

Экологические проблемы в Усолье-Сибирском начались из-за попадания ядовитых химических отходов попали в почву и подземные воды на площадке у закрывшегося десять лет назад завода «Усольехимпром». В 2019 году Росприроднадзор назвал предприятие территорией экологической катастрофы. Всего, по оценкам экспертов, на заводе осталось около 117 тонн ртути.

К ликвидации последствий загрязнения привлекли представителей разных структур, в том числе Росгвардии и МЧС. Правительство пообещало, что к 2024 году в городе создадут новую среду для жизни людей и структуру для социально-экономического развития.

Теги:
иркутская область, экология, правительство, em

Суд в США по ходатайству России приостановил рассмотрение иска экс-акционеров ЮКОСа

Общество730

730
 

Федеральный суд округа Колумбия по ходатайству России приостановил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к властям страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение. 

Процесс приостановлен на два года или до того, как закончится аналогичный процесс в Гааге. Судья Берил Хауэлл обязала обе стороны представить ей 20 мая 2021 года отчет о происходящем в суде Гааги и затем информировать ее о процессе каждые полгода. 

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов за экспроприацию активов в начале 2000-х годов. Еще 7 миллиардов было начислено в качестве пенни. Россия попросила Верховный суд Нидерландов о приостановке исполнения этого решения, однако генпрокурор рекомендовал ходатайство отклонить. 

Первое решение о выплате принял Международный арбитражный суд в Гааге. Арбитраж тогда установил, что Россия в начале 2000-х провела «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги после апелляции Москвы отменил это решение. 

Теги:
юкос, гаагский суд, россия, сша, суды, em
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