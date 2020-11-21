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№ 128 от 20 ноября 2020

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Суд в США по ходатайству России приостановил рассмотрение иска экс-акционеров ЮКОСа

Общество763

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Федеральный суд округа Колумбия по ходатайству России приостановил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к властям страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение. 

Процесс приостановлен на два года или до того, как закончится аналогичный процесс в Гааге. Судья Берил Хауэлл обязала обе стороны представить ей 20 мая 2021 года отчет о происходящем в суде Гааги и затем информировать ее о процессе каждые полгода. 

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов за экспроприацию активов в начале 2000-х годов. Еще 7 миллиардов было начислено в качестве пенни. Россия попросила Верховный суд Нидерландов о приостановке исполнения этого решения, однако генпрокурор рекомендовал ходатайство отклонить. 

Первое решение о выплате принял Международный арбитражный суд в Гааге. Арбитраж тогда установил, что Россия в начале 2000-х провела «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги после апелляции Москвы отменил это решение. 

Теги:
юкос, гаагский суд, россия, сша, суды, em
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