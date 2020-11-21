В России за последние сутки выявили 24 822 новых случая COVID-19. Это максимум за пандемию

В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 822 человек, сообщает оперштаб. Этот показатель стал максимальным за время пандемии.

Рекордный прирост новых случаев зафиксировали, в частности, в Москве (7168), Петербурге (2476), Нижегородской и Свердловской областях (451 и 378 соответственно). В Подмосковье выявили 916 заболевших за сутки (рекорд с 18 мая).

Скончались за сутки от коронавируса по России 467 пациентов, это максимум за пандемию. Общее число умерших от COVID-19 по стране достигло 35 778. Выздоровели за пандемию 1 577 435 человек, из них 26 021 — за последние сутки.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 2 064 748. Она занимает пятое место в мире по количеству случаев COVID-19. На первом месте США (11 913 944), на втором — Индия (9 050 597), на третьем — Бразилия (6 020 164), на четвертом — Франция (2 160 343).