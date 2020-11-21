В Висконсине при стрельбе в торговом центре пострадали восемь человек

В торговом центре города Уоватоса в американском штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу, в результате нее пострадали восемь человек. Об этом сообщила местная полиция в твиттере.

7 adults, 1 teen shot inside Mayfair Mall in Wauwatosa, suspect at large pic.twitter.com/8yhsbi5nAB — Hood Report (@hoodreport_) November 21, 2020

Среди пострадавших — семеро взрослых и подросток. Все они госпитализированы.

Подозреваемый в стрельбе скрылся с места произошедшего. Его личность полиция пока не установила.

Стрельба произошла накануне около 14:50 по местному времени (23:50 мск). По предварительным данным, поводом для нее стала некая ссора. В связи с произошедшим 21 ноября торговый центр, в котором произошла стрельба, работать не будет.