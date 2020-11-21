Неизвестный Нюрнберг
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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
В Висконсине при стрельбе в торговом центре пострадали восемь человек
В торговом центре города Уоватоса в американском штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу, в результате нее пострадали восемь человек. Об этом сообщила местная полиция в твиттере.
7 adults, 1 teen shot inside Mayfair Mall in Wauwatosa, suspect at large pic.twitter.com/8yhsbi5nAB— Hood Report (@hoodreport_) November 21, 2020
Среди пострадавших — семеро взрослых и подросток. Все они госпитализированы.
Подозреваемый в стрельбе скрылся с места произошедшего. Его личность полиция пока не установила.
Стрельба произошла накануне около 14:50 по местному времени (23:50 мск). По предварительным данным, поводом для нее стала некая ссора. В связи с произошедшим 21 ноября торговый центр, в котором произошла стрельба, работать не будет.
Экс-главе Росграницы Безделову увеличили срок наказания до 10 лет
Тушинский суд Москвы признал бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Помимо этого, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Суд установил в ходе нового разбирательства, что Безделов в составе преступной группы в 2012-2013 годах похитил средства, выделенные в соответствии с программой «Государственная граница Российской Федерации» на реконструкцию пунктов пропуска через границу «Нижнеленинское», «Кяхта», «Выборг», «Забайкальск». По данным следствия, ущерб составил около 50 миллионов рублей.
Ранее суд приговорил Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 490 млн рублей.
По версии следствия, Безделов создал преступную группу, которая с сентября 2009 года по май 2013 года похитила более 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы. Экс-чиновник свою вину не признал.
Дело возбудили в сентябре 2013 года. Безделова объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2014 году его арестовали в Италии, в апреле 2016 года экстрадировали в Россию.