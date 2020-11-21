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Неизвестный Нюрнберг

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№ 128 от 20 ноября 2020

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В Висконсине при стрельбе в торговом центре пострадали восемь человек

Общество7

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В торговом центре города Уоватоса в американском штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу, в результате нее пострадали восемь человек. Об этом сообщила местная полиция в твиттере. 

Среди пострадавших — семеро взрослых и подросток. Все они госпитализированы. 

Подозреваемый в стрельбе скрылся с места произошедшего. Его личность полиция пока не установила. 

Стрельба произошла накануне около 14:50 по местному времени (23:50 мск). По предварительным данным, поводом для нее стала некая ссора. В связи с произошедшим 21 ноября торговый центр, в котором произошла стрельба, работать не будет.

Теги:
стрельба, em, сша

Экс-главе Росграницы Безделову увеличили срок наказания до 10 лет

Общество1 966

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Тушинский суд Москвы признал бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Помимо этого, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. 

Суд установил в ходе нового разбирательства, что Безделов в составе преступной группы в 2012-2013 годах  похитил средства, выделенные в соответствии с программой «Государственная граница Российской Федерации» на реконструкцию пунктов пропуска через границу «Нижнеленинское», «Кяхта», «Выборг», «Забайкальск». По данным следствия, ущерб составил около 50 миллионов рублей. 

Ранее суд приговорил Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 490 млн рублей. 

По версии следствия, Безделов создал преступную группу, которая с сентября 2009 года по май 2013 года похитила более 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы. Экс-чиновник свою вину не признал. 

Дело возбудили в сентябре 2013 года. Безделова объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2014 году его арестовали в Италии, в апреле 2016 года экстрадировали в Россию.

Теги:
sf, аресты, суды, хищения, мошенничество
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