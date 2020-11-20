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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 128 от 20 ноября 2020

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Экс-главе Росграницы Безделову увеличили срок наказания до 10 лет

Общество49

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Тушинский суд Москвы признал бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Помимо этого, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. 

Суд установил в ходе нового разбирательства, что Безделов в составе преступной группы в 2012-2013 годах  похитил средства, выделенные в соответствии с программой «Государственная граница Российской Федерации» на реконструкцию пунктов пропуска через границу «Нижнеленинское», «Кяхта», «Выборг», «Забайкальск». По данным следствия, ущерб составил около 50 миллионов рублей. 

Ранее суд приговорил Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 490 млн рублей. 

По версии следствия, Безделов создал преступную группу, которая с сентября 2009 года по май 2013 года похитила более 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы. Экс-чиновник свою вину не признал. 

Дело возбудили в сентябре 2013 года. Безделова объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2014 году его арестовали в Италии, в апреле 2016 года экстрадировали в Россию.

Теги:
sf, аресты, суды, хищения, мошенничество

В США прокуроры начали расследование в отношении Иванки Трамп из-за возможных махинаций с гонорарами

Общество485

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В связи с расследованием деловых отношений действующего президента США Дональда Трампа прокуроры обратили внимание на гонорары его дочери Иванки, передает The New York Times со ссылкой на источники. 

В рамках расследования одного уголовного и одного гражданского судебного дела в Нью-Йорке, касающихся бизнеса действующего президента США Дональда Трампа, у прокуроров возникли подозрения относительно многомиллионных налоговых списаний на услуги консультантов. Часть денег предположительно была получена Иванкой Трамп.

Генпрокурор штата Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, которые ведут два независимых расследования, направили повестки в компанию Trump Organization с требованием предоставить информацию о платежах в пользу фирмы TTT Consulting L.L.C., которая, по мнению расследователей, ассоциируется с Иванкой и членами ее семьи. 

Иванка Трамп, как пишет NYT, была руководящим сотрудником компаний Трампа, которые совершали платежи за консалтинговые услуги в ее же пользу. 

При этом генеральный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен заявил, что это очередная попытка навредить компании. «Все причитающиеся налоги были уплачены и ни одна из сторон не получила неосновательного обогащения», — добавил он. 

Ранее NYT писала о том, что Дональд Трамп на протяжении 10 лет не платил федеральный подоходный налог. Журналисты отметили, что в 2016 и 2017 году он заплатил лишь 750 долларов подоходного налога. 

Теги:
sf, расследование, налоги, трамп
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