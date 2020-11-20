Экс-главе Росграницы Безделову увеличили срок наказания до 10 лет

Тушинский суд Москвы признал бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Помимо этого, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Суд установил в ходе нового разбирательства, что Безделов в составе преступной группы в 2012-2013 годах похитил средства, выделенные в соответствии с программой «Государственная граница Российской Федерации» на реконструкцию пунктов пропуска через границу «Нижнеленинское», «Кяхта», «Выборг», «Забайкальск». По данным следствия, ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Ранее суд приговорил Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 490 млн рублей.

По версии следствия, Безделов создал преступную группу, которая с сентября 2009 года по май 2013 года похитила более 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы. Экс-чиновник свою вину не признал.

Дело возбудили в сентябре 2013 года. Безделова объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2014 году его арестовали в Италии, в апреле 2016 года экстрадировали в Россию.