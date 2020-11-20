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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
В Ингушетии суд приговорил женщину к шести годам колонии за истязание семилетней племянницы. Девочке ампутировали руку
Сунженский районный суд в Ингушетии приговорил женщину и ее сожителя к 6 и 2,5 годам колонии строгого режима соответственно по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт «а» части 3 статьи 111 УК). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2019 года жительница города Сунжа вместе со своим сожителем регулярно избивала семилетнюю племянницу. В начале июля 2019 года девочку госпитализировали из-за полученных травм. В больнице ей также диагностировали переломы и гангрену рук, из-за чего врачам пришлось ампутировать часть правой руки.
В настоящее время, как уточняется в сообщении, ребенок проживает со своей родной матерью в Магасе.
Лукашенко: Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту в $1 млрд
Москва предоставила Минску отсрочку по уплате 1 млрд долларов госдолга, заявил в пятницу Александр Лукашенко.
«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). 500 миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей - главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — цитирует выступление Лукашенко его пресс-служба.
14 сентября президент России Владимир Путин пообещал Лукашенко кредит а размере 1,5 млрд долларов.
В октябре совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) утвердил предоставление кредита в размере 500 миллионов долларов для предотвращения дефицита консолидированного бюджета Беларуси на десять лет с льготным периодом в пять лет и с плавающей процентной ставкой.