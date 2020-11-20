В Ингушетии суд приговорил женщину к шести годам колонии за истязание семилетней племянницы. Девочке ампутировали руку

Сунженский районный суд в Ингушетии приговорил женщину и ее сожителя к 6 и 2,5 годам колонии строгого режима соответственно по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт «а» части 3 статьи 111 УК). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2019 года жительница города Сунжа вместе со своим сожителем регулярно избивала семилетнюю племянницу. В начале июля 2019 года девочку госпитализировали из-за полученных травм. В больнице ей также диагностировали переломы и гангрену рук, из-за чего врачам пришлось ампутировать часть правой руки.

В настоящее время, как уточняется в сообщении, ребенок проживает со своей родной матерью в Магасе.