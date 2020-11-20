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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Лукашенко: Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту в $1 млрд
Москва предоставила Минску отсрочку по уплате 1 млрд долларов госдолга, заявил в пятницу Александр Лукашенко.
«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). 500 миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей - главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — цитирует выступление Лукашенко его пресс-служба.
14 сентября президент России Владимир Путин пообещал Лукашенко кредит а размере 1,5 млрд долларов.
В октябре совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) утвердил предоставление кредита в размере 500 миллионов долларов для предотвращения дефицита консолидированного бюджета Беларуси на десять лет с льготным периодом в пять лет и с плавающей процентной ставкой.
Алексиевич: оппозиция Беларуси создала новый координационный совет, его состав держат в тайне
Писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сообщила о создании нового координационного совета оппозиции Беларуси. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Spiegel.
«Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены сидят или сидели в тюрьме, высланы из страны или принуждены к бегству.
Теперь создан новый совет, имена его членов засекречены в целях безопасности.
Координация происходит в соцсетях. Но мне все равно кажется, что на Западе не осознают, что творится в Беларуси», —сказала Алексиевич.
обновление
17:33 В комментарии для «Радио Свобода» Алексиевич заявила, что информация из интервью Spiegel — «ерунда».
«Это совсем не так. Много новых людей записывается в КС, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как [вице-президент компании ЕРАМ Максим] Богрецов. И другие люди туда входят, но эти имена не озвучиваются», — сказала она.
Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В августе она ходила на допрос по уголовному делу о его создании. Из семи членов президиума КС она единственная находится в Беларуси и на свободе, остальные или находятся под арестом, или же их вывезли из страны.
Накануне члену президиума КС юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 января. Также стало известно, что еще одному члену президиума КС Марии Колесниковой продлили арест до 8 января.
Знака задержали 9 сентября, позже его и Марию Колесникову арестовали по делу о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ). Следователи посчитали, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».
По делу о захвате власти проходят также, в частности, адвокат Колесниковой Илья Салей и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Последнюю после президентских выборов в стране, прошедших 9 августа, вывезли из Беларуси в Литву.