Лукашенко: Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту в $1 млрд

Писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сообщила о создании нового координационного совета оппозиции Беларуси. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Spiegel.

«Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены сидят или сидели в тюрьме, высланы из страны или принуждены к бегству.

Теперь создан новый совет, имена его членов засекречены в целях безопасности.

Координация происходит в соцсетях. Но мне все равно кажется, что на Западе не осознают, что творится в Беларуси», —сказала Алексиевич.

обновление 17:33 В комментарии для «Радио Свобода» Алексиевич заявила, что информация из интервью Spiegel — «ерунда». «Это совсем не так. Много новых людей записывается в КС, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как [вице-президент компании ЕРАМ Максим] Богрецов. И другие люди туда входят, но эти имена не озвучиваются», — сказала она.

Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В августе она ходила на допрос по уголовному делу о его создании. Из семи членов президиума КС она единственная находится в Беларуси и на свободе, остальные или находятся под арестом, или же их вывезли из страны.

Накануне члену президиума КС юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 января. Также стало известно, что еще одному члену президиума КС Марии Колесниковой продлили арест до 8 января.

Знака задержали 9 сентября, позже его и Марию Колесникову арестовали по делу о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ). Следователи посчитали, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».

По делу о захвате власти проходят также, в частности, адвокат Колесниковой Илья Салей и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Последнюю после президентских выборов в стране, прошедших 9 августа, вывезли из Беларуси в Литву.