эксперт
Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
Материалы
Рубрики
Темы
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
В Беларуси неизвестные подорвали машину сотрудника милиции
В одном из микрорайонов города Гродно неизвестные повредили автомобиль принадлежащий сотруднику милиции, говорится на сайте Следственного комитета Беларуси.
СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).
«Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля», — сообщили в СК, уточнив, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу.
В конце октября на белорусско-украинской границе задержали анархиста и бывшего политзаключенного Игоря Олиневича, а также еще трех активистов — Дмитрия Резановича, Сергея Романова и Дмитрия Дубовского.
Телеграм-канал пограничного комитета Беларуси сообщил, что у задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия, холодное оружие, гранату, специальную экипировку и снаряжение. Всех четверых обвинили по статье 289, часть 3 — «акт терроризма, совершенный организованной группой», санкция — от 10 лет лишения свободы до расстрела.
Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича подозревают в том, что в октябре во время нахождения в Беларуси они бросили «коктейли Молотова» в здания прокуратуры и комитета судебных экспертиз в Солигорске и ГАИ в Мозыре.