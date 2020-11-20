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№ 128 от 20 ноября 2020

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В Беларуси неизвестные подорвали машину сотрудника милиции

Общество443

443
 

В одном из микрорайонов города Гродно неизвестные повредили автомобиль принадлежащий сотруднику милиции, говорится на сайте Следственного комитета Беларуси.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

«Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля», — сообщили в СК, уточнив, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу.

В конце октября на белорусско-украинской границе задержали анархиста и бывшего политзаключенного Игоря Олиневича, а также еще трех активистов — Дмитрия Резановича, Сергея Романова и Дмитрия Дубовского.

Телеграм-канал пограничного комитета Беларуси сообщил, что у задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия, холодное оружие, гранату, специальную экипировку и снаряжение. Всех четверых обвинили по статье 289, часть 3 — «акт терроризма, совершенный организованной группой», санкция — от 10 лет лишения свободы до расстрела. 

Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича подозревают в том, что в октябре во время нахождения в Беларуси они бросили «коктейли Молотова» в здания прокуратуры и комитета судебных экспертиз в Солигорске и ГАИ в Мозыре. 

Теги:
уголовное дело, sf, поджоги, беларусь
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