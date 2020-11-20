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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
СМИ: вооруженный преступник захватил заложников в центре Тбилиси
Вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации NBC (Бизнес Капитал) на проспекте Церетели в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2».
Sputnik со ссылкой на полицию пишет, что преступник взял девять человек в заложники. На месте проводится полицейская спецоперация.
По данным JamNews, преступник требует снижения банковских процентов и цен на медикаменты, а также полного запрета игорного бизнеса в стране.
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Теги:происшествия, kn, заложники, грузия
В детском центре в Чечне заменили изображения Капитана Америки и Тора на героев освободительной войны против России
В детском центре в Курчалое после замечания главы Чечни Рамзана Кадырова сняли со стен изображения персонажей американских комиксов и заменили их на национальных героев республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Героев комиксов сменили первый президент Чечни Ахмат Кадыров и участники Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, сражавшиеся против Российской империи — шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский.
16 ноября Кадыров посетил детский центр и обратил внимание на оформление стен, где были изображены популярные герои комиксов Marvel — Капитан Америка, Тор и Железный Человек. Глава республики заявил, что изображения выдуманных персонажей необходимо убрать.
«Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — сказал Кадыров.