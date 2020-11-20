СМИ: вооруженный преступник захватил заложников в центре Тбилиси

В детском центре в Курчалое после замечания главы Чечни Рамзана Кадырова сняли со стен изображения персонажей американских комиксов и заменили их на национальных героев республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Героев комиксов сменили первый президент Чечни Ахмат Кадыров и участники Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, сражавшиеся против Российской империи — шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский.

16 ноября Кадыров посетил детский центр и обратил внимание на оформление стен, где были изображены популярные герои комиксов Marvel — Капитан Америка, Тор и Железный Человек. Глава республики заявил, что изображения выдуманных персонажей необходимо убрать.

«Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — сказал Кадыров.