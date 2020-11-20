Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер

СМИ: вооруженный преступник захватил заложников в центре Тбилиси

Общество774

774
 

Вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации NBC (Бизнес Капитал) на проспекте Церетели в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2».

Sputnik со ссылкой на полицию пишет, что преступник взял девять человек в заложники. На месте проводится полицейская спецоперация.

По данным JamNews, преступник требует снижения банковских процентов и цен на медикаменты, а также полного запрета игорного бизнеса в стране.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
происшествия, kn, заложники, грузия

В детском центре в Чечне заменили изображения Капитана Америки и Тора на героев освободительной войны против России

Общество1 974

1 974
 

В детском центре в Курчалое после замечания главы Чечни Рамзана Кадырова сняли со стен изображения персонажей американских комиксов и заменили их на национальных героев республики. Об этом сообщает РИА Новости. 

Героев комиксов сменили первый президент Чечни Ахмат Кадыров и участники Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, сражавшиеся против Российской империи — шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский.  

16 ноября Кадыров посетил детский центр и обратил внимание на оформление стен, где были изображены популярные герои комиксов Marvel — Капитан Америка, Тор и Железный Человек. Глава республики заявил, что изображения выдуманных персонажей необходимо убрать. 

«Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — сказал Кадыров. 

Теги:
sf, комикс, чечня, кадыров
Больше интересного в вашей ленте
Японец с ресурсом мотора 750 т.км., просторным салоном и высоким клиренсом. И это всего за 200 т.р. Смотрим, что…
Вы будете видеть меньше такого
Сначала нас было двое...
Вы будете видеть меньше такого
Екатерина Вилкова: большая любовь на всю жизнь с известным актёром, который из непутёвого стал примерным семьянином
Вы будете видеть меньше такого
Вы настоящий интеллектуал, если ответите хотя бы на 8/10 вопросов на общие знания
Вы будете видеть меньше такого
Кот без передних лап, научившийся ходить, как человек, покоряет мир: фото новой Интернет-звезды
Вы будете видеть меньше такого
Посмотрела, как вяжут американцы. Сравнила со своими изделиями и удивилась. Показываю 17 фото
Вы будете видеть меньше такого
Малый бизнес начал массово не платить налоги
Вы будете видеть меньше такого
Какой ПК у снайпера топ 1 команды в CS GO. Обзор ПК device Astralis.
Вы будете видеть меньше такого
Нашли заброшенную табачную фабрику — тут остались большие залежи готовой продукции!
Вы будете видеть меньше такого
Гостьи из прошлого: какими выросли школьницы из советского кино
Вы будете видеть меньше такого
Посреди деревни лежат глыбы металла, в которые вплавлены здоровые гвозди. "Это не гвозди, это люди" - сказали местные
Вы будете видеть меньше такого
Тест: ответь на 10 вопросов и мы назовем главную черту твоего характера
Вы будете видеть меньше такого
Эти неприхотливые необычайно красивые цветы порадуют не только длительным цветением, но и чудным ароматом
Вы будете видеть меньше такого
Зачем я каждый день сжигаю лавровый лист в своей квартире
Вы будете видеть меньше такого
Палки в колёса не поставить - просто некуда! Изобрести велосипед всё же можно - Reevo
Вы будете видеть меньше такого
Какие секреты кроются в самой знаменитой вьетнамской шапке нонла
Вы будете видеть меньше такого
Самые красивые немки.
Вы будете видеть меньше такого
Открыла для себя новый рецепт пирога с тыквой (готовлю уже третий раз за неделю)
Вы будете видеть меньше такого
Строители постирали рабочую одежду в стиралке, а заказчица заплатила за это 26 000 рублей
Вы будете видеть меньше такого
12 смешных ретро-комиксов о жизнерадостной хулиганке, которая словно магнит для кавалеров
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera