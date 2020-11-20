Reuters: вакцина Pfizer будет стоить более 15 евро за дозу

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, будет стоить 15,5 евро за дозу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

По словам чиновника, Евросоюз может заплатить более 10 миллиардов долларов за сотни миллионов доз вакцин от двух производителей (Pfizer-BioNTech и CureVac). В соответсвии с заключенной сделкой, Pfizer и BioNTech получат от Евросоюза от 3,1 до 4,65 миллиардов евро за 200 или 300 миллионов доз вакцины.

Сделка включает компенсацию для стран ЕС на случай, если производители решат перенаправить свой товар в США. Как отметил официальный представитель, Евросоюз также достиг отдельной договоренности с CureVac о первичной поставке 225 миллионов доз вакцины по цене 10 евро за дозу. Компания обязалась начать поставки в конце марта.

В комментарии для Reuters представитель Pfizer заявил, что они совместно с BioNTech используют специальную формулу для расчета ценовых диапазонов в зависимости от объемов и сроков поставки. При этом он добавил, что другие подробности сделки компании не раскрывают. Представители компании CureVac также отказались от комментариев.

Ранее в Reuters со ссылкой на источник сообщали о сделке между Евросоюзом и другим производителем вакцины от коронавируса — компанией Moderna. Цена за дозу этой вакцины должна составить менее 25 долларов.

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что препарат от коронавируса, который она разрабатывает совместно с компанией BioNTech, эффективен на 95%. Серьезных побочных эффектов во время испытаний вакцины не выявили, единственные симптомы — утомляемость (3,8%) и головная боль (2%). Компании рассчитывают произвести до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз к концу 2021 года.

О повышении эффективности препарата против COVID-19 в компаниях заявили после того, как другая вакцина от коронавируса, произведенная компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.