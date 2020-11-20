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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Гособвинение запросило 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Шестуна
«Новая газета»редакция
Прокуратура попросила приговорить бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Новой газете» сообщила председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.
Также гособвинение считает необходимым оштрафовать экс-главу Серпуховского района на 50 миллионов рублей и взыскать с него еще 64 миллиона.
«Надо отметить, что за экономические преступления ту же Васильеву («Оборонсервис») осудили на 5 лет, бывшего министра экономического развития России Улюкаева — на 8 лет. Но 20 лет за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали. Известно, что такие сроки получила, например, Шохиста Каримова за теракт в петербургском метро в 2017 году, людоед Дмитрий Лучин, убийца Бориса Немцова Заур Дадаев», — заявила супруга подсудимого Юлия Шестун.
Бывший глава Серпуховского района находится под арестом с июля 2018 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). Шестун и его защита отрицают обвинения и считают уголовное преследование сфабрикованным. В знак протеста он более 200 дней держал голодовку.
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