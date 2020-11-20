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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Суд обязал газету «Ведомости» удалить расследование о миллиардах сенатора Керимова
«Новая газета»редакция
Басманный суд обязал газету «Ведомости» удалить расследование 2017 года о сенаторе от Дагестана Сулеймане Керимове. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба Басманного суда.
«Басманным судом исковые требования удовлетворены, в части взыскания морального вреда в пользу истца с Давыдовой — взыскать 1000 рублей, с юридических лиц — по 10000 рублей», — уточнили в суде.
Исковые требования Керимова были больше: он просил взыскать с «Ведомостей», газеты «Собеседник» и журнала Forbes по 50 тысяч рублей, а с Давыдовой, которая опубликовала в своем фейсбуке три ссылки на материалы этих изданий о сенаторе, 10 тысяч рублей. Однако суд вышел за пределы исковых требований и потребовал от «Ведомостей» удалить все материалы, где цитировался смутивший Керимова отрывок.
Само издание предположило, что претензии Керимова к случайной пользовательнице Facebook неслучайны. То, что она стала ответчицей, позволило объединить иски против трех изданий в один и подать его именно в Басманный суд.
Претензии сенатора вызвала публикация под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». В частности, ему не понравился абзац, в котором рассказывается о «штурме» офиса крупнейшего строительного холдинга столицы «Развитие». Эту компанию, как сообщило издание, Керимов получил благодаря хорошим отношениям с бывшим тогда мэром Москвы Юрием Лужковым.
Теги:sn, «ведомости», цензура, керимов, басманный суд
Буцаев вновь возглавил «Российский экологический оператор» спустя почти год после отставки
Денис Буцаев стал генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) спустя девять месяцев после увольнения с поста. Распоряжение премьера Михаила Мишустина о его назначении опубликовано на сайте правительства.
Буцаева назначили гендиректором РЭО сроком на три года. В сентябре этого года он стал первым вице-премьером Белгородской области, а фактически, как отмечает РБК, исполнял обязанности главы региона после ухода с поста Евгения Савченко. На посту главы РЭО его заменил Илья Гудков, который до назначения был советником главы минприроды Дмитрия Кобылкина. Гудков ушел в отставку почти месяц назад.
Буцаев в прошлом году стал первым главой РЭО — компанию создали в январе 2019 года по указы президента. С этого момента в российских регионах (за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя) вступили в силу новые правила утилизации ТКО («мусорная реформа»), вызвавшие рост коммунальных платежей. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.
В сентябре Счетная палата отмечала, что 90% мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, а перерабатывается не более 7%. Ситуацию с официальными полигонами там назвали «близкой к критической»: «При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года».
О «провале» «мусорной реформы» говорил, в частности, аудитор палаты Михаил Мень. Он стал фигурантом дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.