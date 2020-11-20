Суд обязал газету «Ведомости» удалить расследование о миллиардах сенатора Керимова

Басманный суд обязал газету «Ведомости» удалить расследование 2017 года о сенаторе от Дагестана Сулеймане Керимове. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-служба Басманного суда.

«Басманным судом исковые требования удовлетворены, в части взыскания морального вреда в пользу истца с Давыдовой — взыскать 1000 рублей, с юридических лиц — по 10000 рублей», — уточнили в суде.

Исковые требования Керимова были больше: он просил взыскать с «Ведомостей», газеты «Собеседник» и журнала Forbes по 50 тысяч рублей, а с Давыдовой, которая опубликовала в своем фейсбуке три ссылки на материалы этих изданий о сенаторе, 10 тысяч рублей. Однако суд вышел за пределы исковых требований и потребовал от «Ведомостей» удалить все материалы, где цитировался смутивший Керимова отрывок.

Само издание предположило, что претензии Керимова к случайной пользовательнице Facebook неслучайны. То, что она стала ответчицей, позволило объединить иски против трех изданий в один и подать его именно в Басманный суд.

Претензии сенатора вызвала публикация под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». В частности, ему не понравился абзац, в котором рассказывается о «штурме» офиса крупнейшего строительного холдинга столицы «Развитие». Эту компанию, как сообщило издание, Керимов получил благодаря хорошим отношениям с бывшим тогда мэром Москвы Юрием Лужковым.