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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Буцаев вновь возглавил «Российский экологический оператор» спустя почти год после отставки
Денис Буцаев стал генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) спустя девять месяцев после увольнения с поста. Распоряжение премьера Михаила Мишустина о его назначении опубликовано на сайте правительства.
Буцаева назначили гендиректором РЭО сроком на три года. В сентябре этого года он стал первым вице-премьером Белгородской области, а фактически, как отмечает РБК, исполнял обязанности главы региона после ухода с поста Евгения Савченко. На посту главы РЭО его заменил Илья Гудков, который до назначения был советником главы минприроды Дмитрия Кобылкина. Гудков ушел в отставку почти месяц назад.
Буцаев в прошлом году стал первым главой РЭО — компанию создали в январе 2019 года по указы президента. С этого момента в российских регионах (за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя) вступили в силу новые правила утилизации ТКО («мусорная реформа»), вызвавшие рост коммунальных платежей. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.
В сентябре Счетная палата отмечала, что 90% мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, а перерабатывается не более 7%. Ситуацию с официальными полигонами там назвали «близкой к критической»: «При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года».
О «провале» «мусорной реформы» говорил, в частности, аудитор палаты Михаил Мень. Он стал фигурантом дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.