Буцаев вновь возглавил «Российский экологический оператор» спустя почти год после отставки

Денис Буцаев стал генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) спустя девять месяцев после увольнения с поста. Распоряжение премьера Михаила Мишустина о его назначении опубликовано на сайте правительства.

Буцаева назначили гендиректором РЭО сроком на три года. В сентябре этого года он стал первым вице-премьером Белгородской области, а фактически, как отмечает РБК, исполнял обязанности главы региона после ухода с поста Евгения Савченко. На посту главы РЭО его заменил Илья Гудков, который до назначения был советником главы минприроды Дмитрия Кобылкина. Гудков ушел в отставку почти месяц назад.

Буцаев в прошлом году стал первым главой РЭО — компанию создали в январе 2019 года по указы президента. С этого момента в российских регионах (за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя) вступили в силу новые правила утилизации ТКО («мусорная реформа»), вызвавшие рост коммунальных платежей. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

В сентябре Счетная палата отмечала, что 90% мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, а перерабатывается не более 7%. Ситуацию с официальными полигонами там назвали «близкой к критической»: «При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года».

О «провале» «мусорной реформы» говорил, в частности, аудитор палаты Михаил Мень. Он стал фигурантом дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.