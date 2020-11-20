В Госдуме не увидели оснований для снижения стоимости обучения в вузах из-за перехода на «дистанционку»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова («Единая Россия») не увидела необходимости в пересчете стоимости обучения в вузах из-за их перехода на дистанционное обучение. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заявила она.

Тутова отметила, что у студентов есть возможность предъявить вузу претензии за некачественное оказание образовательных услуг и требовать возврата части оплаты. По ее словам, обучающиеся могут предъявить доказательства невыполнения учебного плана, а если вуз и тогда не возвращает деньги, то студент может обратиться в суд.

Замглавы думского комитета также напомнила, что по закону об образовании снизить стоимость обучения по договорам могут лишь сами вузы. Минобрнауки стороной договоров не является, и это, по словам Тутовой, не позволяет быстро решать вопросы, связанные с режимом повышенной готовности из-за пандемии COVID-19.

«Вузы в сложнейшей ситуации сделали все возможное, чтобы образовательный процесс не только состоялся, но и качественно проводился. Вопрос для вузов звучит резонансно, потому что учреждения не готовы перерассчитать (стоимость обучения — ред.) по новой формуле, ведь у преподавателей нагрузка только увеличилась», — добавила Тутова.

На этой неделе студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, подали иск в суд о предоставлении скидки из-за перехода с очного обучения на дистанционное. Они указали, что из-за перехода на «дистанционку» качество учебного процесса «снизилось в разы». Вуз в ответ заявил, что не видит оснований для снижения стоимости обучения. Однако вчера ректор МГУ Виктор Садовничий объявил о выделении 30 миллионов рублей на помощь студентам, преподавателям и научным сотрудникам.