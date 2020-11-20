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№ 128 от 20 ноября 2020

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Алиев объявил о передаче Агдамского района под контроль Азербайджана 

Общество7

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Агдамский район Нагорного Карабаха передали под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению Москвы, Еревана и Баку. Об этом сегодня заявил президент страны Ильхам Алиев. 

«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы. […] Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы», — сказал глава государства (цитата по ТАСС). 

Фото: Joaoleitao

По словам президента, Баку планирует восстановить районный центр — город Агдам, который был разрушен в ходе военных действий еще в 90-х годах. Рано утром в Агдамский район вошли азербайджанские войска. 

Согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Кроме того, в Карабахе в течение пяти лет (с возможным продлением) будут находиться российские миротворцы.

Теги:
sn, нагорный карабах, азербайджан, алиев

В Госдуме не увидели оснований для снижения стоимости обучения в вузах из-за перехода на «дистанционку»

Общество132

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова («Единая Россия») не увидела необходимости в пересчете стоимости обучения в вузах из-за их перехода на дистанционное обучение. Об этом пишет ТАСС. 

«Необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заявила она. 

Тутова отметила, что у студентов есть возможность предъявить вузу претензии за некачественное оказание образовательных услуг и требовать возврата части оплаты. По ее словам, обучающиеся могут предъявить доказательства невыполнения учебного плана, а если вуз и тогда не возвращает деньги, то студент может обратиться в суд. 

Замглавы думского комитета также напомнила, что по закону об образовании снизить стоимость обучения по договорам могут лишь сами вузы. Минобрнауки стороной договоров не является, и это, по словам Тутовой, не позволяет быстро решать вопросы, связанные с режимом повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. 

«Вузы в сложнейшей ситуации сделали все возможное, чтобы образовательный процесс не только состоялся, но и качественно проводился. Вопрос для вузов звучит резонансно, потому что учреждения не готовы перерассчитать (стоимость обучения — ред.) по новой формуле, ведь у преподавателей нагрузка только увеличилась», — добавила Тутова.

На этой неделе студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, подали иск в суд о предоставлении скидки из-за перехода с очного обучения на дистанционное. Они указали, что из-за перехода на «дистанционку» качество учебного процесса «снизилось в разы». Вуз в ответ заявил, что не видит оснований для снижения стоимости обучения. Однако вчера ректор МГУ Виктор Садовничий объявил о выделении 30 миллионов рублей на помощь студентам, преподавателям и научным сотрудникам. 

Теги:
госдума, студенты, дистанционное обучение, em
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