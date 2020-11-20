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№ 128 от 20 ноября 2020

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Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за оправдание прошлогоднего теракта в Новой Зеландии

Общество4

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Суд назначил штраф размером 320 тысяч рублей 20-летней студентке из Омской области по статье о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) за комментарии в соцсетях о теракте в Новой Зеландии, произошедшем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону. 

Следствие и суд посчитали, что студентка «разместила комментарии, в которых оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к определенной религии». Имя девушки в СК не уточнили. 

В начале ноября суд назначил 400 тысяч рублей штрафа омскому военному Владимиру Перменеву за оправдание в соцсетях теракта в Новой Зеландии. Его признали виновным по той же статье, что и студентку. 

Стрельба в мечетях в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены. 

В августе по обвинению в теракте австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

Теги:
комментарии, соцсети, суды, em
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