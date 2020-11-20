Во Владимирской области задержали мужчину по подозрению в похищении семилетнего мальчика

Во Владимирской области полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в похищении семилетнего мальчика и удерживавшего ребенка в своем доме около двух месяцев. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Задержанный — житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В МВД отметили, что ребенка нашли благодаря тому, что некоторое время назад Интерпол сообщил сотрудникам полиции о публикациях в теневом сегменте интернета, где шла речь о мужчине, удерживающем мальчика в своем доме.

Похитивший ребенка приехал на машине в поселок Горки, где ребенок вышел из автобуса во время возвращения из школы, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. «Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения», — рассказала она.

После того, как ребенка нашли, он вместе с родителями был на осмотре в больнице, отмечает агентство. Диспетчер службы скорой помощи Камешковской районной больницы сказал, что проблем со здоровьем у мальчика не обнаружили. Его отец Александр Роговцев сообщил, что после осмотра они пошли домой.

Мальчик пропал в конце сентября. Он возвращался из школы, вышел из автобуса в Горках, но дома не появился. Его искали полиция, военные и волонтеры, однако поиски результатов не принесли.