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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Президент Армении отправил в отставку министра обороны
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны страны Давида Тонояна. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента.
На этом посту Тонояна сменит главный советник премьер-министра страны Вагаршак Арутюнян, которых возглавлял оборонное ведомство в период с 1999 по 2000 год. Также указом президента от должности министра по чрезвычайным ситуациям был освобожден Феликс Цолакян, который несколько дней назад подал прошение об отставке. Его место займет командующий 5-ым армейским корпусом полковник Андраник Пилоян.
Также президент освободил от должности главу минтруда: на этом посту Заруи Батоян сменит советник премьер-министра Армении на общественных началах, экономист Месроп Аракелян.
Ранее в отставку ушел министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Это случилось вскоре после того, как его ведомство опровергло заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что Армения обсуждала возможность передачи города Шуши в Нагорном Карабахе Азербайджану.
Политическая обстановка в стране обострилась после подписания трехстороннего соглашения между Ереваном, Москвой и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а в Карабахе в течение пяти лет (с возможным продлением) будут находиться российские миротворцы.
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