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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Россиянина приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке передачи ЦРУ информации о разработках Северного флота
Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам строгого режима по делу о попытке передачи ЦРУ секретных данных о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ещенко признали виновным в госизмене (ст. 275 УК). ФСБ заявила, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор ему вынесли 17 ноября.
В ФСБ отметили, что Ещенко был сотрудником организации, обслуживающей в Североморске радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. По данным службы, он решил передавать информацию США о перспективных российских разработках.
«В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте», — заявили в ФСБ. По ее данным, в начале прошлого года Ещенко связался с ЦРУ. Его задержали в июле 2019 года при попытке передать иностранной спецслужбе относящиеся к гостайне сведения, уточнила ФСБ.
Впервые с начала пандемии в России выявили более 24 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
В России выявили рекордные 24 318 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве коронавирус зафиксировали у 6902 человек, в Санкт-Петербурге — у 2394 (это очередной рекорд), в Подмосковье — у 887. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 2 миллионов человек.
За последний день еще 461 человек скончался непосредственно от инфекции, из них них 77 — в Москве, 63— в Санкт-Петербурге. Число умерших от COVID-19 по всей стране с начала марта уже превысило 35 тысяч.
Дополняется.
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