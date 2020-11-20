Россиянина приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке передачи ЦРУ информации о разработках Северного флота

Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам строгого режима по делу о попытке передачи ЦРУ секретных данных о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ещенко признали виновным в госизмене (ст. 275 УК). ФСБ заявила, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор ему вынесли 17 ноября.

В ФСБ отметили, что Ещенко был сотрудником организации, обслуживающей в Североморске радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. По данным службы, он решил передавать информацию США о перспективных российских разработках.

«В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте», — заявили в ФСБ. По ее данным, в начале прошлого года Ещенко связался с ЦРУ. Его задержали в июле 2019 года при попытке передать иностранной спецслужбе относящиеся к гостайне сведения, уточнила ФСБ.