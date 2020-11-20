Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер

Россиянина приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке передачи ЦРУ информации о разработках Северного флота

Общество2

2
 

Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам строгого режима по делу о попытке передачи ЦРУ секретных данных о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ещенко признали виновным в госизмене (ст. 275 УК). ФСБ заявила, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор ему вынесли 17 ноября. 

В ФСБ отметили, что Ещенко был сотрудником организации, обслуживающей в Североморске радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. По данным службы, он решил передавать информацию США о перспективных российских разработках. 

«В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте», — заявили в ФСБ. По ее данным, в начале прошлого года Ещенко связался с ЦРУ. Его задержали в июле 2019 года при попытке передать иностранной спецслужбе относящиеся к гостайне сведения, уточнила ФСБ.

Теги:
россияне, приговор, цру, госизмена, em

Впервые с начала пандемии в России выявили более 24 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Общество253

253
 

В России выявили рекордные 24 318 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве коронавирус зафиксировали у 6902 человек, в Санкт-Петербурге — у 2394 (это очередной рекорд), в Подмосковье — у 887. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 2 миллионов человек.

За последний день еще 461 человек скончался непосредственно от инфекции, из них них 77 — в Москве, 63— в Санкт-Петербурге. Число умерших от COVID-19 по всей стране с начала марта уже превысило 35 тысяч.

Дополняется.

Читайте также

«Просто не смог молчать». Врач, рассказавший о гибели пациентов горбольницы № 20 Ростова-на-Дону от нехватки кислорода, ищет работу

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, коронавирус, пандемия, россия
Больше интересного в вашей ленте
Как выходили замуж советские актрисы: архивные фото со свадеб прошлого века
Вы будете видеть меньше такого
10 приколов, которые могут произойти на улице
Вы будете видеть меньше такого
Привычки, которые портят нашу красоту
Вы будете видеть меньше такого
Кот без передних лап, научившийся ходить, как человек, покоряет мир: фото новой Интернет-звезды
Вы будете видеть меньше такого
Тест: ответь на 10 вопросов и мы назовем главную черту твоего характера
Вы будете видеть меньше такого
Георгий Джикия: кто по национальности кавказский капитан сборной России?
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Особняки, которые никто не хочет покупать даже за копейки
Вы будете видеть меньше такого
Нашёл огромные поля с новыми тачками. А говорят, что в России дефицит авто. Это не фотошоп 🚗🚕🚙
Вы будете видеть меньше такого
Не переворачиваю бочку зимой, ибо даже так она может лопнуть за зиму. Вместо этого, делаю по-другому и вообще не…
Вы будете видеть меньше такого
Наши предки умели строить. Прошло 60 лет, а крыша как новая. Показываю хитрость советских строителей
Вы будете видеть меньше такого
Уехала из России и не жалею. Рассказываю про мой опыт.
Вы будете видеть меньше такого
В каком доме живет актер Сергей Гармаш, который активно рекламирует "ПочтаБанк"
Вы будете видеть меньше такого
Тест: ваш словарный запас больше 60 тысяч слов, если ответите на 10/11
Вы будете видеть меньше такого
Зачем лить бетон, если отмостку можно выполнить гораздо проще и дешевле (3 варианта обустройства + мои фото)
Вы будете видеть меньше такого
Действительно Народный смартфон по адекватной цене: 🔋5000 мАч, 📷48 МР(4К), 💾4/128 ГБ, 🔃NFC.
Вы будете видеть меньше такого
Авиационные байки. Про "жёлтую воду" и "ядрёну бомбу"
Вы будете видеть меньше такого
Купил современную, но дешевую приставку "Денди". Количество игр впечатляет
Вы будете видеть меньше такого
Рай для бонобо или самые любвеобильные обезьяны
Вы будете видеть меньше такого
Решила повторить лайфхак: воздушное плетение из скоб для степлера. Показываю, что получилось и раскрываю главный секрет
Вы будете видеть меньше такого
Спустилась в погреб старинного купеческого дома в котором тетя хранит до сих пор запасы, показываю, что увидела внутри
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera