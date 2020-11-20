Впервые с начала пандемии в России выявили более 24 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В России выявили рекордные 24 318 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве коронавирус зафиксировали у 6902 человек, в Санкт-Петербурге — у 2394 (это очередной рекорд), в Подмосковье — у 887. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 2 миллионов человек.

За последний день еще 461 человек скончался непосредственно от инфекции, из них них 77 — в Москве, 63— в Санкт-Петербурге. Число умерших от COVID-19 по всей стране с начала марта уже превысило 35 тысяч.

Во всем мире число заразившихся COVID-19 приближается к 57 миллионам, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (более 11 млн), Индии (более 9 млн) и Бразилии (почти 6 млн). На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Франция и Россия.