Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер

Впервые с начала пандемии в России выявили более 24 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Общество350

350
 

В России выявили рекордные 24 318 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве коронавирус зафиксировали у 6902 человек, в Санкт-Петербурге — у 2394 (это очередной рекорд), в Подмосковье — у 887. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 2 миллионов человек.

За последний день еще 461 человек скончался непосредственно от инфекции, из них них 77 — в Москве, 63— в Санкт-Петербурге. Число умерших от COVID-19 по всей стране с начала марта уже превысило 35 тысяч.

Во всем мире число заразившихся COVID-19 приближается к 57 миллионам, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (более 11 млн), Индии (более 9 млн) и Бразилии (почти 6 млн). На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Франция и Россия.

Читайте также

«Просто не смог молчать». Врач, рассказавший о гибели пациентов горбольницы № 20 Ростова-на-Дону от нехватки кислорода, ищет работу

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, коронавирус, пандемия, россия
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera