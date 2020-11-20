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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Президент Владимир Путин подписал указ, который упраздняет Роспечать и Россвязь. Документ опубликован на сайте Кремля.
Функции упраздненных ведомств будет исполнять Министерство цифрового развития. В документе говорится, что оно является правопреемником агентств и «в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений».
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Сербский патриарх Ириней умер от вызванных коронавирусом осложнений
На 91-м году жизни скончался патриарх Сербский Ириней, который болел коронавирусом. О его смерти сообщает РТС.
Предстоятеля Сербской православной церкви госпитализировали две недели назад после заражения COVID-19. В последние дни его состояние резко ухудшилось: на фоне перенесенной инфекции у него обострилась хроническая сердечная недостаточность.
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