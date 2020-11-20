Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер

Сербский патриарх Ириней умер от вызванных коронавирусом осложнений

Общество99

99
 

На 91-м году жизни скончался патриарх Сербский Ириней, который болел коронавирусом. О его смерти сообщает РТС. 

Патриарх Ириней. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Предстоятеля Сербской православной церкви госпитализировали две недели назад после заражения COVID-19. В последние дни его состояние резко ухудшилось: на фоне перенесенной инфекции у него обострилась хроническая сердечная недостаточность.

Дополняется. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, коронавирус, патриарх, сербия

Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств

Общество133

133
 

На фоне распространения коронавируса из российских аптек пропал препарат, необходимый людям, страдающим ревматизмом. Теперь это лекарство используют и для лечения больных COVID-19, заявили в Центре поддержки пациентов с ревматизмом.

«Из аптек пропал жизненно важный для пациентов с РЗ препарат метилпреднизолон. […] Сейчас эти препараты используют для лечения коронавирусной инфекции, и они фактически пропали из аптек – их очень сложно, а в ряде случаев почти невозможно купить или получить по льготе», — рассказали в центре. 

Представители организации уточняют, что отмена препарата, который продается в аптеках под названиями «Метипред», «Медрол», «Метилпреднизолон-натив», «Солу-Медрол» и «Ивепред», может обернуться не только обострениями основных заболеваний, но и тяжелыми поражениями внутренних органов, которые несовместимы с жизнью. По оценкам центра, в России около миллиона людей регулярно принимают это лекарство. 

На фоне коронавирусной инфекции и неполадки в системе маркировки лекарств многие страдающие хроническими заболеваниями россияне жалуются на невозможность купить необходимые им препараты. Есть проблемы и с получением медпомощи: так, накануне пациенты с ВИЧ пожаловались на невозможность сдать жизненно важные анализы из-за загруженности лабораторий тестами на COVID.

Теги:
sn, пандемия, лекарства, дефицит
Больше интересного в вашей ленте
Подруга украинка научила меня готовить свёклу для салата за 5 минут: никакой варки в кастрюле и запекания в духовке…
Вы будете видеть меньше такого
Если ответите без ошибок на эти 10 вопросов, то вы бесконечно умны
Вы будете видеть меньше такого
Посмотрела, как вяжут американцы. Сравнила со своими изделиями и удивилась. Показываю 17 фото
Вы будете видеть меньше такого
Примитивно, но надёжно. Пистолет пулемёт m/45
Вы будете видеть меньше такого
Acer Aspire 7 на базе AMD Ryzen 7 по крупной скидке в «Ситилинке» – горячее предложение в прямом и переносном смысле…
Вы будете видеть меньше такого
Пять лет в России. Чему я научился у русских (и об отличиях от голландцев)
Вы будете видеть меньше такого
Наталья Орейро счастлива в браке уже 19 лет, несмотря на то, что ее мужу 63 года: как выглядит семья актрисы
Вы будете видеть меньше такого
Художники рисуют героинь советских фильмов и мультиков на новый лад, и получается задорно
Вы будете видеть меньше такого
Продается дом (вместе с НОВОЙ мебелью) 53.0 м² на участке 86 соток в селе Богатиловка за 180 тысяч рублей.
Вы будете видеть меньше такого
В России ввели новый порядок выплаты больничных
Вы будете видеть меньше такого
Умер сын русского эмигранта, один из богатейших миллиардеров Нью-Йорка
Вы будете видеть меньше такого
Самые красивые советские актрисы по версии западной публики
Вы будете видеть меньше такого
Пять пар самых комфортных и стильных мужских городских кроссовок, в которых не устают и не потеют ноги.
Вы будете видеть меньше такого
Одеть "Казанову": заведующий, сотрудник КГБ и отдыхающий
Вы будете видеть меньше такого
Rondo – находка для семьи. 7 мест, есть дизель и багажник на 740 литров. От 250 000 рублей
Вы будете видеть меньше такого
Как сделать необычные вазоны
Вы будете видеть меньше такого
На берегу необитаемого острова заметили ДОТ. Вход оказался завален. Разгребли камни! Показываю, что внутри
Вы будете видеть меньше такого
Корейский блогер научил меня быстро чистить имбирь без ножа и специальных приспособлений (показываю)
Вы будете видеть меньше такого
Подборка качественных мужских зимних ботинок, идеально подходящих для экстремальных морозов.
Вы будете видеть меньше такого
Это надо видеть! 10 фото детских шалостей, знакомых каждому родителю. Как вам малыш под пятым номером?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera