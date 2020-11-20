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№ 128 от 20 ноября 2020

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Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств

Общество6

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На фоне распространения коронавируса из российских аптек пропал препарат, необходимый людям, страдающим ревматизмом. Теперь это лекарство используют и для лечения больных COVID-19, заявили в Центре поддержки пациентов с ревматизмом.

«Из аптек пропал жизненно важный для пациентов с РЗ препарат метилпреднизолон. […] Сейчас эти препараты используют для лечения коронавирусной инфекции, и они фактически пропали из аптек – их очень сложно, а в ряде случаев почти невозможно купить или получить по льготе», — рассказали в центре. 

Представители организации уточняют, что отмена препарата, который продается в аптеках под названиями «Метипред», «Медрол», «Метилпреднизолон-натив», «Солу-Медрол» и «Ивепред», может обернуться не только обострениями основных заболеваний, но и тяжелыми поражениями внутренних органов, которые несовместимы с жизнью. По оценкам центра, в России около миллиона людей регулярно принимают это лекарство. 

На фоне коронавирусной инфекции и неполадки в системе маркировки лекарств многие страдающие хроническими заболеваниями россияне жалуются на невозможность купить необходимые им препараты. Есть проблемы и с получением медпомощи: так, накануне пациенты с ВИЧ пожаловались на невозможность сдать жизненно важные анализы из-за загруженности лабораторий тестами на COVID.

Теги:
sn, пандемия, лекарства, дефицит
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