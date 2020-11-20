Сенатор Керимов подал иск к газете «Ведомости»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в очередной раз подал иск к газете «Ведомости» из-за статьи 2017 года о том, как он приобрел часть своего состояния. Как уточняет само издание, к участию в процессе он привлек пользователя Facebook с полупустой страницей.

Претензии сенатора вызвала публикация под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». В частности, ему не понравился абзац, в котором рассказывается о «штурме» офиса крупнейшего строительного холдинга столицы «Развитие». Эту компанию, как сообщило издание, Керимов получил благодаря хорошим отношениям с бывшим тогда мэром Москвы Юрием Лужковым.

Кроме того, ответчиками стали газета «Собеседник», журнал Forbes и пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая в начале октября разместила на своей странице ссылки на их материалы о Керимове. Юристы «Ведомостей» предположили, что Давыдову привлекли, чтобы объединить иск и направить его в Басманный суд Москвы, так как все остальные ответчики зарегистрированы по другим адресам и, соответственно, не относятся к этому суду.

«Вероятно, в данном случае ответчик выбран с целью выбора подсудности и переноса рассмотрения дела именно в Басманный суд», — заявил управляющий партнер юридической компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

Теперь Керимов требует от издания опровергнуть информацию из материала и удалить ее с сайта. Кроме того, он хочет взыскать с «Ведомостей», «Собеседника» и Forbes по 50 тысяч рублей, а с Давыдовой — 10 тысяч рублей.