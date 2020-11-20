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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 128 от 20 ноября 2020

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Что произошло за ночь 20 ноября. Коротко

Общество1 110

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  • За сутки в Москве непосредственно от коронавируса скончались еще 77 пациентов. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 8159, а во всей стране — до 34 927. 
  • Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в очередной раз подал иск к газете «Ведомости». Его претензии вызвала статья «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», опубликованная в 2017 году. В том числе, там упоминался эпизод с захватом офиса строительного холдинга «Развитие». 
  • Министра внутренних дел Великобритании Прити Пател обвинили в запугивании подчиненных. Об это сообщила британская газета The Times. По данным издания, внутренняя проверка показала, что министр «не всегда соответствовала высоким стандартам»: создала во вверенном ей учреждении «атмосферу страха» и предъявляла к сотрудникам завышенные требования. 
  • Лауреатом Букеровской премии в 2020 году стал шотландский писатель Дуглас Стюарт. На премию номинировали его роман «Шагги Бейн», рассказывающий о детстве мальчика, который живет в неблагополучном районе Глазго в 1980-х годах.

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Теги:
sn, пандемия, коронавирус, премия

Петербургский суд не разрешил возобновить работу кафе, закрытого из-за жалобы «борца с геями»

Общество2 478

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Куйбышевский суд Петербурга продлил приостановление деятельности Zoom cafe, закрытого после жалобы активиста по «борьбе с геями» Тимура Булатова. Об этом сообщил «Северо-Запад. МБХ медиа» владелец кафе Павел Штейнлухт.

«Нас признали виновными и постановили устранить выявленные нарушения, задокументировать это и снова вернуться», — сказал он. 

В разговоре с «Новой газетой» Штейнлухт уточнил, что знает обо всем со слов адвоката, так как его на заседание не пустили, объяснив это пандемией коронавируса, из-за которой с каждой стороны может быть по одному представителю. Он отметил, что суд предписал устранить нарушения до 30 ноября. То есть, до этой даты руководство кафе должно предоставить, фото и документы, доказывающие, что нарушения устранены, и тогда суд разрешит кафе открыться. 

Штейнлухт заявил «Северо-Запад. МБХ медиа», что кафе уже понесло убытки размером более 200 тысяч рублей. Он заявил, что это колоссальная сумма сейчас, когда и так есть множество ограничений. 

«Вся операция по нашему закрытию происходила в пятницу где-то с половины четвертого. Поскольку мы общепит, то у нас, естественно, были сделаны заготовки, во-первых, на сервис вечера пятницы, который достаточно активный, и на всю субботу и воскресение, потому что поставщики в выходные не возят. В связи с тем, что нам потом толком не дали попасть в помещение, по сути практически все продукты, которые портящиеся, <...> погибли», — рассказал Штейнлухт «Новой». 

Также он добавил, что финансовые проблемы связаны и с зарплатами. Есть персонал, который получает зарплату в месяц по определенной ставке, следовательно, владелец кафе должен этим сотрудникам заплатить и за дни, когда заведение не работало. 

Кафе закрыли после проверки Роспотребнадзора, которая прошла из-за жалобы Булатова. Ведомство заявило, что в кафе нарушались противоэпидемиологические меры. При этом Штейнлухт рассказывал, что 13 ноября туда пришли десять человек, намеренно нарушавшие социальную дистанцию и не реагировавшие на замечания персонала, после чего в кафе появились сотрудники Роспотребнадзора.

За день до этого в Петербурге полиция и Роспотребнадзор после жалобы депутата Виталия Милонова сорвали ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге и разогнали его участников с применением силы. Организаторы рассматривали Zoom cafe в качестве партнера, из-за чего Булатов и написал заявление. В итоге фестиваль решили провести с помощью видеосервиса Zoom, а кафе не стало его платформой. 

Теги:
em, кафе, петербург, суды
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