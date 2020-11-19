Петербургский суд не разрешил возобновить работу кафе, закрытого из-за жалобы «борца с геями»

Куйбышевский суд Петербурга продлил приостановление деятельности Zoom cafe, закрытого после жалобы активиста по «борьбе с геями» Тимура Булатова. Об этом сообщил «Северо-Запад. МБХ медиа» владелец кафе Павел Штейнлухт.

«Нас признали виновными и постановили устранить выявленные нарушения, задокументировать это и снова вернуться», — сказал он.

В разговоре с «Новой газетой» Штейнлухт уточнил, что знает обо всем со слов адвоката, так как его на заседание не пустили, объяснив это пандемией коронавируса, из-за которой с каждой стороны может быть по одному представителю. Он отметил, что суд предписал устранить нарушения до 30 ноября. То есть, до этой даты руководство кафе должно предоставить, фото и документы, доказывающие, что нарушения устранены, и тогда суд разрешит кафе открыться.

Штейнлухт заявил «Северо-Запад. МБХ медиа», что кафе уже понесло убытки размером более 200 тысяч рублей. Он заявил, что это колоссальная сумма сейчас, когда и так есть множество ограничений.

«Вся операция по нашему закрытию происходила в пятницу где-то с половины четвертого. Поскольку мы общепит, то у нас, естественно, были сделаны заготовки, во-первых, на сервис вечера пятницы, который достаточно активный, и на всю субботу и воскресение, потому что поставщики в выходные не возят. В связи с тем, что нам потом толком не дали попасть в помещение, по сути практически все продукты, которые портящиеся, <...> погибли», — рассказал Штейнлухт «Новой».

Также он добавил, что финансовые проблемы связаны и с зарплатами. Есть персонал, который получает зарплату в месяц по определенной ставке, следовательно, владелец кафе должен этим сотрудникам заплатить и за дни, когда заведение не работало.

Кафе закрыли после проверки Роспотребнадзора, которая прошла из-за жалобы Булатова. Ведомство заявило, что в кафе нарушались противоэпидемиологические меры. При этом Штейнлухт рассказывал, что 13 ноября туда пришли десять человек, намеренно нарушавшие социальную дистанцию и не реагировавшие на замечания персонала, после чего в кафе появились сотрудники Роспотребнадзора.

За день до этого в Петербурге полиция и Роспотребнадзор после жалобы депутата Виталия Милонова сорвали ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге и разогнали его участников с применением силы. Организаторы рассматривали Zoom cafe в качестве партнера, из-за чего Булатов и написал заявление. В итоге фестиваль решили провести с помощью видеосервиса Zoom, а кафе не стало его платформой.