Садовничий объявил о выделении около 30 млн рублей на помощь студентам МГУ после их иска из-за перехода на «дистанционку»

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что на поддержку студентов, преподавателей и сотрудников выделят около 30 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Садовничего, МГУ выплатит по 10 тысяч рублей студентам бакалавриата, специалитета, магистратуры и получающим государственную социальную стипендию. Также поддержку окажут нуждающимся студентам, которые учатся в вузе на платной основе.

«Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения», — считает Садовничий.

По словам ректора МГУ, также по 20 тысяч рублей получат «аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие сейчас в красной зоне». Также он пообещал, что вуз покроет расходы иногородних студентов, которые планируют вернуться домой на время роста заболеваемости коронавирусом. Помимо этого, живующих в общежитии «студентов-платников» освободят от платы за проживание в период с 16 ноября по 6 февраля.

Накануне студенты МГУ, обучающиеся на платной основе, подали иск в суд о предоставлении скидки из-за перехода с очного обучения на дистанционное. Они указали, что из-за перехода на «дистанционку» качество учебного процесса «снизилось в разы». Вуз в ответ заявил, что не видит оснований для снижения стоимости обучения, так как дистанционная форма — разновидность очной и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности учебы в условиях пандемии.