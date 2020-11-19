Минздрав Ирландии вслед за Данией рекомендовал фермерам уничтожить всех норок, чтобы исключить мутации коронавируса

Минздрав Ирландии рекомендовал местным фермерам уничтожить норок, чтобы снизить риски появления мутаций вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится на сайте Министерства сельского хозяйства, продовольствия и мореходства страны.

Однако на данный момент тесты у норок в Ирландии не показывали положительных результатов. Меры по уничтожению норок предложены лишь для минимизации и устранения рисков.

Минсельхоз, в свою очередь, отметил, что сотрудничает с органами здравоохранения и операторами норковых ферм, чтобы устранить любые потенциальные риски, связанные с возможной мутацией вируса. По его данным, фермеры, выращивающие норок, продолжают работать в полном соответствии со всеми требованиями законодательства и законами по защите животных.

По данным радиостанции RTE, в ближайших планах нет уничтожения норок. Однако она отмечает, что минздрав разослал фермерам документ, в котором об этом говорится. Фермеры, разводящие норок, обвинили власти в уничтожении здоровых животных «без предоставления каких-либо научных или юридических оснований».

Всего в Ирландии три норковые фермы — в графствах Лаойс, Керри и Донегол. В правительственной программе уже есть обязательство по поэтапному отказу от разведения норок в Ирландии.

При этом вчера ученые из Дании, где впервые зафиксировали мутировавший вирус, предположили, что он мог исчезнуть. По информации Института по борьбе с опасными инфекциями Дании, его диагностировали всего у 12 человек, восемь из которых — владельцы ферм, где заразились норки, сотрудники или члены семьи тех, кто работает на ферме.

Правительство Дании объявило в начале ноября о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Позже выяснилось, что кабмин не имел полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте. Однако в итоге власти Дании достигли соглашения с оппозиционными партиями. Вчера власти страны заявили, что все норки с коронавирусом, жившие на зверофермах, были убиты.