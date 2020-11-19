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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Минздрав Ирландии вслед за Данией рекомендовал фермерам уничтожить всех норок, чтобы исключить мутации коронавируса
Минздрав Ирландии рекомендовал местным фермерам уничтожить норок, чтобы снизить риски появления мутаций вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится на сайте Министерства сельского хозяйства, продовольствия и мореходства страны.
Однако на данный момент тесты у норок в Ирландии не показывали положительных результатов. Меры по уничтожению норок предложены лишь для минимизации и устранения рисков.
Минсельхоз, в свою очередь, отметил, что сотрудничает с органами здравоохранения и операторами норковых ферм, чтобы устранить любые потенциальные риски, связанные с возможной мутацией вируса. По его данным, фермеры, выращивающие норок, продолжают работать в полном соответствии со всеми требованиями законодательства и законами по защите животных.
По данным радиостанции RTE, в ближайших планах нет уничтожения норок. Однако она отмечает, что минздрав разослал фермерам документ, в котором об этом говорится. Фермеры, разводящие норок, обвинили власти в уничтожении здоровых животных «без предоставления каких-либо научных или юридических оснований».
Всего в Ирландии три норковые фермы — в графствах Лаойс, Керри и Донегол. В правительственной программе уже есть обязательство по поэтапному отказу от разведения норок в Ирландии.
При этом вчера ученые из Дании, где впервые зафиксировали мутировавший вирус, предположили, что он мог исчезнуть. По информации Института по борьбе с опасными инфекциями Дании, его диагностировали всего у 12 человек, восемь из которых — владельцы ферм, где заразились норки, сотрудники или члены семьи тех, кто работает на ферме.
Правительство Дании объявило в начале ноября о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Позже выяснилось, что кабмин не имел полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте. Однако в итоге власти Дании достигли соглашения с оппозиционными партиями. Вчера власти страны заявили, что все норки с коронавирусом, жившие на зверофермах, были убиты.
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