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№ 127 от 18 ноября 2020

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В Минске журналистку Tut.by увезли из дома в неизвестном направлении. Она писала о погибшем Романе Бондаренко

Общество74

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В Беларуси силовики пришли домой к журналистке Tut.by Катерине Борисевич, которая готовила материл о Романе Бондаренко, погибшем после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Позже издание сообщило, что люди в штатском и в масках вывели журналистку из дома и увезли в неизвестном направлении.

Помимо этого, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, который сообщил Tut.by о результатах медицинского освидетельствования Бондаренко. Дело возбудили по статье о разглашении врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).

«Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — заявили в Генпрокуратуре.

На прошлой неделе в Евросоюзе пригрозили введением новых санкций против Беларуси из-за смерти Романа Бондаренко.

Бондаренко вечером 11 ноября избили на «Площади перемен» неизвестные в масках. Конфликт, предположительно, произошел из-за красно-белых ленточек, которые приехавшие хотели снять. Мужчину задержали и доставили в отдел милиции, откуда госпитализировали. Он умер в реанимации.

Жители Беларуси почтили его память — тысячи человек пришли на «Площадь перемен» и выстроились в очередь за цветами.

Теги:
sf, бондаренко роман, задержания, беларусь
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