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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 127 от 18 ноября 2020

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Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Общество24

24
 

Суд арестовал Пашу Ахмедова — второго фигуранта дела об убийстве в Подмосковье владельца «Мясной империи» Владислава Маругова, известного как «колбасный король». Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, Ахмедову удалось сбежать из московского региона, однако 17 ноября в Татарстане его задержали. Помимо убийства (ч. 2 ст. 105 УК), Ахмедова подозревают в незаконном лишении свободы адвоката и вымогательстве у него недвижимости (ч. 3 ст. 127 УК и п. «а, б» ст. 163 УК).

По версии следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов приобрели арбалет в одном из торговых центров Москвы, после чего проникли в баню на территории загородного дома в Истре и выстрелили Маругову в грудь.

Мавриди задержали 2 ноября, ему уже предъявили обвинение, он сейчас под арестом. На следующий день у него дома нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками. Последний рассказал, что подозреваемый в убийстве удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве. В СК отметили, что удерживаемый в квартире согласился подписать договоры купли-продажи и, таким образом, его имущество – три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей – перешло в собственность злоумышленников.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».

Теги:
em, убийство, суды, арест

В Венгрию доставили для исследований образцы российской вакцины от COVID-19

Общество145

145
 

В Венгрию самолетом доставили образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», предназначенные для иследований. Об этом в фейсбуке рассказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярт. 

«Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение (об использовании вакцины — ред.)», — сообщил он.

Венгерская оппозиционная партия «Демократическая коалиция» призвала власти страны отказаться от российской вакцины. Они заявили, что нужно использовать только тот препарат, который получит европейское разрешение.

Венгрия стала первой из стран ЕС, получившей российскую вакцину от COVID-19. Ранее Сийярт подчеркивал, что государство работает над тем, чтобы получить вакцины «из как можно большего числа источников». 

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины составила 92%. Второй зарегистрированной российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины также заявили немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Также о хороших показателях своей прививки сообщила и американская Moderna. 

Теги:
em, россия, венгрия, вакцина
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