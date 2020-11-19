Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Суд арестовал Пашу Ахмедова — второго фигуранта дела об убийстве в Подмосковье владельца «Мясной империи» Владислава Маругова, известного как «колбасный король». Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, Ахмедову удалось сбежать из московского региона, однако 17 ноября в Татарстане его задержали. Помимо убийства (ч. 2 ст. 105 УК), Ахмедова подозревают в незаконном лишении свободы адвоката и вымогательстве у него недвижимости (ч. 3 ст. 127 УК и п. «а, б» ст. 163 УК).

По версии следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов приобрели арбалет в одном из торговых центров Москвы, после чего проникли в баню на территории загородного дома в Истре и выстрелили Маругову в грудь.

Мавриди задержали 2 ноября, ему уже предъявили обвинение, он сейчас под арестом. На следующий день у него дома нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками. Последний рассказал, что подозреваемый в убийстве удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве. В СК отметили, что удерживаемый в квартире согласился подписать договоры купли-продажи и, таким образом, его имущество – три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей – перешло в собственность злоумышленников.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».